Группа "Пикник" попала в серьезное ДТП: музыкантов увезли в больницу

Участники группы "Пикник" госпитализированы после ДТП во Владимирской области.

Как сообщает ТАСС, троих участников группы вместе с лидером увезли в больницу с серьезными травмами.

Представитель группы Виктор Домбровский уточнил, что произошло "тяжелое ДТП", причины которого пока не известны.

Музыкальный коллектив ехал в Рязань на концерт в Рязанской областной филармонии. Мероприятие отменено.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в 13.10 поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир – Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.