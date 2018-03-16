СМИ: Второй пилот разбившегося Ан-148 получил сертификат с нарушениями

Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148. Нарушения в документах нашли у второго пилота разбившегося Ан-148 – сертификат был выдан на день раньше даты получения диплома ЮУрГУ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, именно диплом является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации.

Недействительными признаны почти 70 сертификатов пилотов. Данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Прокуратура проводила проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.