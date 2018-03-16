СМИ: Второй пилот разбившегося Ан-148 получил сертификат с нарушениями

в этот день
16.03.18
16:32
В Екб.18:32
"Взбесившийся" подъемник в Гудаури покалечил людей. ВИДЕО
Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья?
Шевченко рассказал подробности скандала с Сурайкиным на дебатах
Главное
Telegraph: Вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Владимир Путин сообщил, что уже 18 лет думает о преемнике
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 610

СМИ: Второй пилот разбившегося Ан-148 получил сертификат с нарушениями
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ан-148 (2018) | Фото:nikvesti.com

Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148. Нарушения в документах нашли у второго пилота разбившегося Ан-148 – сертификат был выдан на день раньше даты получения диплома ЮУрГУ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Читайте также:

По словам собеседника, именно диплом является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации.

Недействительными признаны почти 70 сертификатов пилотов. Данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Прокуратура проводила проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Другие новости по темам: пилот, самолет, АН-148, сертификат пилота, лицензия пилота,
16.03.2018 15:40 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 01:13 Мск
Опубликованные переговоры пилотов Ан-148 оказались фальшивкой

Ранее 06.03.2018 15:26 Мск
Эксперт – о расшифровке разговора экипажа Ан-148: Командир не должен уговаривать второго пилота!

Ранее 06.03.2018 14:05 Мск
"Зачем ты вниз?": СМИ опубликовали расшифровку разговора экипажа Ан-148 перед крушением в Раменском районе Подмосковья

Ранее 19.02.2018 14:56 Мск
Транспортная прокуратура на Урале проводит проверку данных о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Ранее 18.02.2018 16:04 Мск
"Саратовские авиалинии" заступились за пилота разбившегося АН-148

Ранее 18.02.2018 14:05 Мск
МЧС завершило поисковые работы на месте крушения АН-148

Ранее 15.02.2018 21:39 Мск
Материалы МАК приобщены к уголовному делу, расследуемому по факту крушения самолета Ан-148

Ранее 15.02.2018 20:32 Мск
Минтранс: Экспертам удалось расшифровать речевой самописец Ан-148

Ранее 15.02.2018 11:42 Мск
Mash: Речевой самописец зафиксировал панику в кабине пилотов перед падением Ан-148

Ранее 14.02.2018 12:51 Мск
Кремль: Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148

Ранее 14.02.2018 10:26 Мск
Площадь поиска обломков Ан-148 в Московской области увеличена

Ранее 14.02.2018 08:33 Мск
Правительство Югры выплатит 1 млн матери вартовчанина, погибшего в авиакатастрофе под Москвой

Ранее 14.02.2018 08:08 Мск
Росавиация: Неполадки разбившегося Ан-148 наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100

Ранее 13.02.2018 18:16 Мск
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье после предварительной расшифровки бортового самописца

Ранее 13.02.2018 14:04 Мск
МАК: Запись последнего полета Ан-148 уцелела

Ранее 13.02.2018 09:45 Мск
На борту разбившегося Ан-148 был казах, работавший водителем на стройке "Ямал СПГ"

Ранее 13.02.2018 09:16 Мск
Крушение Ан-148: найдены более 1400 фрагментов тел и 500 обломков самолета

Ранее 13.02.2018 08:10 Мск
Семье жительницы Пермского края, погибшей на борту Ан-148, окажут материальную помощь

Ранее 12.02.2018 17:20 Мск
На борту разбившегося под Москвой самолета Ан-148 была жительница Пермского края

Ранее 12.02.2018 14:30 Мск
Путин регулярно получает информацию о работах на месте крушения самолета Ан-148

Ранее 12.02.2018 11:14 Мск
Среди пассажиров разбившегося под Москвой самолета Ан-148 был житель Югры

Ранее 12.02.2018 10:57 Мск
СМИ: Ан-148 перед падением неожиданно резко "нырнул" вниз

Ранее 12.02.2018 10:26 Мск
Обнаружен второй "черный ящик" упавшего в Подмосковье Ан-148

Ранее 12.02.2018 10:25 Мск
Глава СКР взял на личный контроль расследование крушения Ан-148 в Московской области

Ранее 12.02.2018 09:31 Мск
Власти Саратовской области выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

Ранее 12.02.2018 08:23 Мск
Куйвашев выразил соболезнования жителям Оренбургской области в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Ранее 12.02.2018 07:39 Мск
Из 65 пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета 34 - жители Оренбургской области. В регионе объявлен траур

Ранее 12.02.2018 07:35 Мск
Два иностранца были на борту разбившегося Ан-148

Ранее 12.02.2018 06:59 Мск
В авиакатастрофе Ан-148 погиб депутат из Норильска

Ранее 12.02.2018 06:20 Мск
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

Ранее 12.02.2018 06:04 Мск
Росавиация проведет дополнительную проверку "Саратовских авиалиний"

Ранее 12.02.2018 02:07 Мск
Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

Ранее 12.02.2018 00:43 Мск
Появилось новое видео крушения Ан-148

Ранее 11.02.2018 21:39 Мск
Обнаруженный на месте крушения "Ан-148" черный ящик находится в удовлетворительном состоянии

Ранее 11.02.2018 20:28 Мск
Крушение самолета "Ан-148" в Подмосковье: первые итоги поисково-спасательной операции

Ранее 11.02.2018 17:38 Мск
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"

Ранее 11.02.2018 17:23 Мск
Поисковые работы в зоне крушения самолета "Ан-148" в Подмосковье будут вестись днем и ночью

Ранее 11.02.2018 16:35 Мск
В сети появились первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета "Ан-148"

Ранее 11.02.2018 16:25 Мск
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

Ранее 11.02.2018 16:09 Мск
Выживших в авиакатастрофе самолета "Ан-148" в Подмосковье нет

Ранее 11.02.2018 15:49 Мск
По факту крушения самолета "Ан-148" в Московской области возбуждено уголовное дело

Ранее 11.02.2018 15:27 Мск
В Подмосковье упал самолет "Ан-148": на борту находился 71 человек








Добавить комментарий:

СМИ: Второй пилот разбившегося Ан-148 получил сертификат с нарушениями
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+