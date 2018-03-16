В Екатеринбурге с 1 апреля стартует запись детей в детские оздоровительные лагеря

В Екатеринбурге запись детей в оздоровительные детские лагеря в 2018 начнётся 1 апреля. Подать заявление можно через портал госуслуг либо в отделениях МЦУ и МФЦ, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Летняя оздоровительная кампания охватит около 120 тыс. детей.

В этом году прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей будет осуществляться по следующему графику:

в загородные лагеря - с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);

в санатории - с 25 апреля по 15 мая (на все периоды);

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей - с 1 апреля по 10 июня (по сменам).