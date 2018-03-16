На МЭФ обсудят механизмы борьбы за политический и экономический суверенитет России

На Московском экономическом форуме обсудят механизмы борьбы за политический и экономический суверенитет в условиях глобализма. Круглый стол "Суверенитет, идентичность, протекционизм – новая повестка мировой политики" пройдет по инициативе "Партии дела", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

Как отмечает секретарь Федерального Совета ВПП "Партия дела" Алексей Лапушкин, Россия может существовать в навязанных глобалистами условиях "только в виде расчленённого трупа". "Чем для нас это закончится, мы уже проходили после развала СССР. Так что с теми, кто захочет это повторить, мы будем бескомпромиссно бороться", - сказал он, комментируя актуальность тематики предстоящей дискуссии.

По мнению представителя "Партии дела", суверенитет страны невозможен без сильной экономики. В ее основу должна лечь политика протекционизма, которая у нас пока находится в зачаточном состоянии, считает Лапушкин.

"Объемы поддержки российских производителей пока серьезно уступают западным странам – Германии, Франции, США, Канаде. Например, разница в уровне субсидий для сельского хозяйства, к сожалению, кратная", - привел пример он.

По словам Лапушкина, необходимо найти точки соприкосновения и выработать общие подходы в отношении взаимодействия с другими странами с учетом сохранения собственного суверенитета. "Диалог стран должен быть основан на взаимном уважении к суверенитету, национальной, культурной и религиозной идентичности", - добавил секретарь "Партии дела".