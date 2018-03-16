Украина готова "наказать" Россию - разорвать экономические связи, - Гройсман

Украина готова "наказать" Россию и расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"Правительство готово одобрить решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за "агрессию", - написал Гройсман.

Он сообщил, что соответствующее решение может быть принято уже 21 марта. По его словам, Украине необходимо разорвать экономические связи с Россией.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую нам постоянно навязывала Россия, привязывая нас как сырьевое дополнение к своей экономике", - подчеркнул Гройсман.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 гг. была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году более десятка крупных предприятий из семи регионов Украины выступили за восстановление связей с Россией, без которых они терпят убытки.