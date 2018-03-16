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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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ЦСКА встретится с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы
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жеребьевка ЛЕ, Лига Европы (2016) | Фото: Чемпионат.com

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал и московский ЦСКА, передает корреспондент Накануне.RU.

Все пары распределились следующим образом:

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)

"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)

"Атлетико" (Испания" – "Спортинг" (Португалия)

"Лацио" (Италия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Финал турнира состоится 16 мая во французском Лионе.

Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

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16.03.2018 15:31 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
17:31 Екб


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ЦСКА встретится с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы
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