ЦСКА встретится с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал и московский ЦСКА, передает корреспондент Накануне.RU.
Все пары распределились следующим образом:
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)
"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)
"Атлетико" (Испания" – "Спортинг" (Португалия)
"Лацио" (Италия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Финал турнира состоится 16 мая во французском Лионе.
Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.