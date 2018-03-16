Путин поручил обеспечить попадание РФ к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить вхождение экономики России в пятерку крупнейших в мире при расчете ВВП по паритету покупательной способности. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, комментируя поручения президента по итогам послания Федеральному Собранию.

По его словам, это означает, что к 2024 году РФ должны обогнать Германию. "Четыре страны, которые будут находиться перед нами - это США, Китай, Япония, Индия, а мы должны быть пятыми", - сказал Белоусов.

"Это не благое пожелание, а условие реализации всех остальных целей. Расчеты показывают, что выход на эти темпы создадут нам дополнительный финансовые поступления в бюджетную систему, покрывающие примерно половину или даже больше тех дополнительных потребностей, которые нам надо будет вложить в здравоохранение, образование и так далее", - цитирует "Интерфакс" помощника президента РФ.

По его словам, доппотребности оцениваются за шесть лет примерно в 1,5% ВВП и примерно 1% ВВП доходов могут быть получены за счет ускорения экономического роста.

Напомним, 1 марта Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Посланию, заявил, что России нужна экономика с темпами роста выше мировых.