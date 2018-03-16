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16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
16.03.2018 15:25 Мск (17:25 Екб)
политика | Тюменская область
Тюменские общественники требуют федерального референдума о выборах глав городов
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Глава Тюменского жилищного комитета Юрий Рябцев (2016) | Фото: park72.ru

Тюменский общественник Юрий Рябцев присоединился к требованию коллег из других регионов провести федеральный референдум о выборах глав городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подписал от имени региона федеральное обращение к кандидатам на пост президента России и политическим партиям.

"Решить вопрос возврата прямых выборов глав городов и районов возможно лишь на федеральном уровне. Монополия "партии бюрократии" "Единая Россия" в Госдуме не позволяет разрешить это противоречие обычным путем. Но есть ещё один механизм. Он не применяется на практике уже много лет, он сложен и дорог, его применение ради одного только нашего вопроса представляется избыточным. Это федеральный референдум", - говорится в обращении.

Активисты призывают начать подготовку к его проведению. При этом какие-либо иные вопросы они не озвучивают.

"По сути, мы предлагаем вам сформулировать важнейшие положения ваших политических программ в виде вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет" или в виде готовых законопроектов, о которых избиратели смогут проголосовать "за" или "против"", - говорится в обращениях.

Общественники отмечают, что федеральный референдум – сложный с технической стороны процесс, и вряд ли его удастся успешно провести в одиночку.

"Объединение сил позволит объединить и вопросы. Именно поэтому мы обращаемся не к какой-то конкретной политической силе, а ко всем вам. Официально начать инициировать голосование можно будет только после окончания президентских выборов, а на голосование мы сможем выйти, вероятно, только к концу 2018 г. Но начинать нужно уже сейчас. Вопросы будущего Большого федерального референдума нужно уже в ближайшее время вынести на широкое общественное обсуждение", - резюмируют авторы.

Напомним, в Тюменской области Рябцев входит в инициативную группу, которая активно добивается возврата прямых выборов глав. Он намерен судиться из-за этого с областной думой. Точная дата подачи иска неизвестна.

Другие новости по темам: Юрий Рябцев, референдум, прямые выборы, инициативная группа
16.03.2018 15:25 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:25 Екб


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Тюменские общественники требуют федерального референдума о выборах глав городов
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