Тюменские общественники требуют федерального референдума о выборах глав городов

Тюменский общественник Юрий Рябцев присоединился к требованию коллег из других регионов провести федеральный референдум о выборах глав городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подписал от имени региона федеральное обращение к кандидатам на пост президента России и политическим партиям.

"Решить вопрос возврата прямых выборов глав городов и районов возможно лишь на федеральном уровне. Монополия "партии бюрократии" "Единая Россия" в Госдуме не позволяет разрешить это противоречие обычным путем. Но есть ещё один механизм. Он не применяется на практике уже много лет, он сложен и дорог, его применение ради одного только нашего вопроса представляется избыточным. Это федеральный референдум", - говорится в обращении.

Активисты призывают начать подготовку к его проведению. При этом какие-либо иные вопросы они не озвучивают.

"По сути, мы предлагаем вам сформулировать важнейшие положения ваших политических программ в виде вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет" или в виде готовых законопроектов, о которых избиратели смогут проголосовать "за" или "против"", - говорится в обращениях.

Общественники отмечают, что федеральный референдум – сложный с технической стороны процесс, и вряд ли его удастся успешно провести в одиночку.

"Объединение сил позволит объединить и вопросы. Именно поэтому мы обращаемся не к какой-то конкретной политической силе, а ко всем вам. Официально начать инициировать голосование можно будет только после окончания президентских выборов, а на голосование мы сможем выйти, вероятно, только к концу 2018 г. Но начинать нужно уже сейчас. Вопросы будущего Большого федерального референдума нужно уже в ближайшее время вынести на широкое общественное обсуждение", - резюмируют авторы.

Напомним, в Тюменской области Рябцев входит в инициативную группу, которая активно добивается возврата прямых выборов глав. Он намерен судиться из-за этого с областной думой. Точная дата подачи иска неизвестна.