В Шадринске будут судить двух зэков, которые изнасиловали молодую девушку 12 лет назад

В Шадринске будут судить двух 30-летних мужчин, которые с 2011 года находятся на "зоне".

Мужчин посадили за изнасилование, которое они совершили в Шатровском районе. Сейчас удалось установить их причастность к аналогичному преступлению, которое они и еще один неустановленный гражданин совершили в 2006 году в Шадринске.

В Шадринске они напали на 18-летнюю девушку, забрали у нее сотовый телефон и сережки, а после чего, угрожая ножом, по очереди надругались над ней. В тот же день девушка обратилась в полицию, однако сотрудники МВД не смогли задержать злоумышленников, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"В декабре 2017 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали эти двое мужчин, которые в 2011 году были осуждены Курганским областным судом. Для проверки версии о причастности мужчин к совершению вышеуказанных преступлений предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Несмотря на то, что обвиняемые отказались от дачи показаний и от сотрудничества с правоохранительными органами, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу и завершить расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых. Их причастность к совершению особо тяжких преступлений была установлена благодаря проведенным опознаниям, а так же результатам биологических судебных экспертиз. Возможности генетических исследований позволили найти связь между ДНК обвиняемых и биологическими следами, оставленными на месте преступления", - сообщили в СК.

Сейчас ведется розыск третьего мужчины.