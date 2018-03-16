В Челябинске суд продлил арест бывшему следователю по особо важным делам по делу о взятке

В Челябинске суд оставил под стражей до 23 апреля бывшего следователя по особо важным делам Александра Козлова, обвиняемого в получении взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

О продлении ареста ходатайствовал следователь, обосновывая продление невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей, особой сложностью расследования уголовного дела и отсутствием оснований для изменения ему меры пресечения.

Обвиняемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест либо залог.

"Суд пришел к выводу, что Козлов А., в случае изменения либо отмены ранее избранной меры пресечения, может скрыться от следствия и суда во избежание возможного наказания, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, официально не трудоустроен, то есть не имеет стабильного легального источника дохода, не женат, несовершеннолетних детей не имеет, по месту регистрации не проживает. Суд постановил продлить срок содержания Козлова А. под стражей до 23 апреля 2018 года", - сообщили в суде.

Как уже сообщало Накануне.RU, по версии следствия, с апреля по июль этого года обвиняемый решил получить через посредников взятку от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Деньги он получить не смог, потому что был задержан. Речь идет о сумме в размере 3 млн рублей.