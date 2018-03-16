Администрация южноуральского города обязана по суду ликвидировать крупную свалку отходов

Прокуратурой Троицка проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, в ходе которой на территории второго военного городка поселения выявлена несанкционированная свалка площадью 3 тыс. кв.м.

Захламление земельного участка твердыми бытовыми отходами привело к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, созданию опасности причинения ей вреда, поставило под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки прокурором предъявлен иск к администрации города о возложении обязанности ликвидировать свалку в течение трех месяцев, который решением Троицкого городского суда удовлетворен в полном объеме. Апелляционным определением Челябинского областного суда требования прокурора и решение суда первой инстанции признаны законными и обоснованными.