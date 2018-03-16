Совету директоров Центробанка предложат снизить ключевую ставку

Департамент денежно-кредитной политики Банка России предложит совету директоров ЦБ на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки.
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Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, сообщил РИА Новости директор департамента Игорь Дмитриев. По его словам, рынок настроен на снижение ставки.
Ключевая ставка Банка России составляет 7,5% годовых. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25%. При этом ЦБ дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.