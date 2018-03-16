Совету директоров Центробанка предложат снизить ключевую ставку

Департамент денежно-кредитной политики Банка России предложит совету директоров ЦБ на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки.

Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, сообщил РИА Новости директор департамента Игорь Дмитриев. По его словам, рынок настроен на снижение ставки.

Ключевая ставка Банка России составляет 7,5% годовых. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25%. При этом ЦБ дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.