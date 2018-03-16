Экс-начальника МУРа, обвиняемого во взяточничестве, перевели под домашний арест

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев переведен из СИЗО под домашний арест, передает МИА "Россия сегодня".

Данная мера пресечения введена на два месяца, до 15 мая по решению Московского окружного военного суда.

Отбывать домашний арест Трутнев будет в квартире бывшей жены на улице Люблинская в Москве.

Защите обвиняемого во взяточничестве генерала удалось доказать необходимость введения более мягкой меры пресечения для него. Адвокаты настаивали на том, что Трутнева заключили под стражу, чтобы заставить дать показания.

Как сообщало Накануне.RU, ранее было заявлено, что Трутнев, по версии следствия, участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства предприятия по производству взрывателей для боеприпасов "НИТИ им. П. И. Снегирева".

Трутнев проходит по делу в роли посредника. Свою вину он не признает.

Трутнев возглавил МУР в 2001 году, через два года его перевели на должность главы УВД Северо-Восточного округа. В 2011 году - в соседний Северный округ, но через несколько месяцев он был освобожден от должности указом президента Дмитрия Медведева. Как сообщалось, причиной отставки генерала мог стать скандал с нецензурным ругательством в адрес министра внутренних дел Рашида Нургалиева, написанным на асфальте. При этом Виктору Трутневу не помогли его заслуги - он был награжден пистолетом Макарова, орденом Мужества, медалями Жукова, "За безупречную службу" всех трех степеней и другими.