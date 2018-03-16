Пермяк убил жену и два дня пил рядом с трупом

41-летний житель Чернушки наказан за то, что убил супругу, а потом еще двое суток выпивал возле тела, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, трагедия произошла 12 октября 2017 г. в квартире обвиняемого. Он, будучи пьяным, поссорился с 49-летней супругой. Пермяк много раз ударил ее кухонным ножом. Жертва умерла на месте, а преступник два дня употреблял спиртное подле тела, а потом только сдался полицейским.

Суд наказал убийцу девятью с половиной годами колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.