Песков прокомментировал "апокалиптические выражения" о новой холодной войне

В Кремле не склонны говорить о начале новой "холодной войны" между Россией и странами Запада в связи с так называемым "делом Скрипаля", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли здесь стоит употреблять такие, скажем так, апокалиптические выражения, тем более что, скажем так, рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам - которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном - рано или поздно британской стороне придется представить какие-то вразумительные доказательства", - сказал Песков.

"Пока мы этого не видели. Будем смотреть и будем анализировать ситуацию", - цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Москва никогда не сталкивалась с обвинениями в свой адрес на государственном уровне с формулировками типа "по всей видимости".

"То, что Кремль удивлен - это совершенно правильно, потому что мы, честно говоря, в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигают в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее", - заявил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция, США и Великобритания призвали Россию раскрыть всю информацию по программе разработки вещества под названием "Новичок".

Главы государств подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы "российскому следу" в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля не существует.