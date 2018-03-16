"Взбесившийся" подъемник на курорте Гудаури покалечил 10 человек. В списке пострадавших - россияне

Обесточенный подъемник на популярном грузинском курорте Гудаури покалечил больше 10 человек - из-за отключения электроэнергии кресла линии Садзеле с огромной скоростью понеслись вниз, сталкиваясь в нижней точке. Пассажиры выпадывали, выпрыгивали, либо их вышвыривало уже ударом при столкновении. Последние пострадали больше других. Канатку удалось остановить лишь через полторы-две минуты, спасатели прибыли на место через 7-8 минут, сообщают очевидцы.

По данным администрации горнолыжного комплекса, которые приводятся на странице Гудаури в Facebook, 10 человек получили ранения, травмы умеренной тяжести. На место сразу прибыли все спецслужбы, работают три бригады "скорой". Кроме того, уже направлен запрос производителю подъемника "Допплериер", чтобы немедленно вызвать специалистов на место ЧП для выявления причин неполадки.

Уже известно, что в спике пострадавших - два россиянина. По сведениям минздрава Грузии, пострадали четыре гражданина Украины, один Швеции, два россиянина и один гражданин Грузии. Сильнее всего досталось украинцу и беременной шведке, их доставят в Тбилиси.

Государственное министерство развития горных курортов полностью компенсирует все расходы на лечение, говорится в сообщении администрации курорта

Министерство внутренних дел уже приступило к расследованию инцидента.