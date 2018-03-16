В Челябинске рухнула стена аварийного дома

16 марта в Челябинске обрушилась строительная конструкция в аварийном доме №8А на Копейском шоссе.
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В результате инцидента никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Данный дом подлежит сносу.
"В связи с произошедшим прокуратура проведет проверку исполнения требований жилищного и бюджетного законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда", - отметили в надзорном ведомстве.
При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.