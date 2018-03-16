В Челябинске рухнула стена аварийного дома

16 марта в Челябинске обрушилась строительная конструкция в аварийном доме №8А на Копейском шоссе.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Данный дом подлежит сносу.

"В связи с произошедшим прокуратура проведет проверку исполнения требований жилищного и бюджетного законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда", - отметили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.