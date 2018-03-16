"Хотелось бы стать абсолютным чемпионом". Боксер Сергей Ковалев – о победах и поражениях

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,4 кг Сергей Ковалев приехал в Челябинске на открытие своего фирменного магазина "KRUSHER". Боксер встретился с журналистами, которым рассказал об ошибке перед боем с россиянином Игорем Михалкиным, поражении от американского боксера Андре Уорда и спортивных планах, передает корреспондент Накануне.RU.

Уроженец Копейска на встрече со СМИ поделился, что очень рад находиться дома, но его визит продлится недолго – впереди подготовка к новому бою, который состоится уже в июле. В Челябинск он приехал на открытие магазина фирменной атрибутике "KRUSHER", которым занимается его супруга Наталья. В город боксер прилетел накануне, и еще не успел встретиться с родителями, но зато выделил время на две тренировки. Журналистам Ковалев признался, что после поражения Андре Уорду решил вести свою карьеру иначе – профессионально, и сменил тренера.

"Об Андре Уорде я не думаю, и не хочу думать. Это пройденная страница в моей истории, которая мне предоставила опыт. Я понял, что нужно вести карьеру профессионально, а не по-любительски как делал я. Морально было тяжело после первого боя. Понимал, что выиграл, но отдали не мне. Выходя на реванш, сыграли мои амбиции, я старался сделать все быстрее, а надо было выдержать паузу и подготовиться лучше. Я четыре месяца путешествовал по миру, не тренировался, не было желания. А Уорд начал тренироваться со следующего дня после первого боя. Когда за два месяца стала известна дата боя, я приступил к тренировкам. После первого боя мы были на одном уровне, но Андре Уорд готовился и прогрессировал, а я после первого боя, отдыхая деградировал в плане физической формы. К бою я вернулся на тот же уровень, который у меня был, а он оторвался от меня. Плюс сыграла психология, я очень много думал, как это будет происходить, и меня это съело изнутри", - рассказал он.

Сам бой Сергей Ковалев помнит плохо.

"Я бой не помню с середины второго раунда. А в восьмом раунде, когда получил удар, я проснулся и понял, что нахожусь в ужасной ситуации: меня пытаются добить. Когда был удар ниже пояса и рефери остановил бой, я думал, что он даст ему предупреждение, а я в этот момент приду в себя и отдышусь. А оказалось, что это была остановка боя. Я принял это так – все что не делается все к лучшему. Эти два боя показали мне на многие мои внутренние проблемы, на мое отношение к этому спорту. Я тренировался как любитель, не было нужного тренера, который бы меня вел и подсказывал", - отметил он.

После поражения Сергей Ковалев поменял тренера. Он ушел от Джона Джексона и стал тренироваться с Аброром Турсунпулатовым.

"Джон Джексон считался тренером, но был пассажиром в моей команде, а я управлял этим кораблем. Опыта и прогресса с этим тренером я не ощущал. Весь багаж, который приносил мне успех, я приобрел здесь в любительской карьере. Я сам дошел до этого предела, но выше головы не прыгнешь, сам себя не можешь научить. Почему я раньше не освободил его от тренерской деятельности? Это была проблема. Я поднимал часто этот вопрос, но внутри моей команды говорили, что лучше этого не делать, потому что будет много критики в мой адрес, поскольку именно с ним я добился звания чемпиона мира. И я поддался. Когда случился второй промах, я не стал терпеть и взял на себя ответственность", - продолжил он.

Нового тренера он встретил в своем спортивном зале.

"Я предложил ему спарринг и знал, что мы поймем за один раунд подходим друг другу или нет. Он указал мои ошибки, и я предложил ему взять меня под своем руководство. Ему это предложение оказалось интересным. И мы начали тренироваться. Теперь я пассажир в этой команде, а он водитель. Мне очень с ним комфортно. Я после двух поражений восстановился морально, а это самое главное. Я готов к большим боям снова. У меня сейчас своя дорога – объединение титулов с одним из чемпионов. В середине апреле будет понимание по моему следующему сопернику, возможно это будет бой с чемпионом по другой версии", - рассказал Сергей Ковалев.

4 марта боксер Сергей Ковалев победил соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде боя и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Но не все прошло гладко: буквально за несколько часов до взвешивания боксер обнаружил лишние 2,5 кг, которые пришлось сгонять за один час.

"Многие предсказывали мою досрочную победу в ранних рандах. Я был готов к этому бою, но так получилось, что промазал с весом. Это моя личная ошибка. За три часа до взвешивания я встал на весы и обнаружил, что у меня лишних 2,5 кг. Мне пришлось за час согнать лишние килограммы. Всю энергию, что у меня была на бой, я потратил на сгонку веса, и на бой вышел невосстановленный до конца, поэтому не показал то, что хотел. Но я хотел закончить бой левым боковым и закончил, только получилось, что я не в челюсть нанес удар, а в глаз и нанес ему серьезное рассечение, после которого судья принял решение остановить бой. К следующему бою я разъедаться не буду, и надеюсь, что больше раскроюсь", - заявил боксер.

По словам чемпиона мира, к каждому бою ему приходилось скидывать по восемь-девять килограммов, но теперь планирует набирать не больше пяти-шести. Он признался, что очень любит мороженое, но от него приходится отказываться. Теперь он учится заменять это более полезными продуктами, которые не дают набор веса.

В планах у боксера объединить титулы и провести бой с чемпионом по другой версии. Ему бы хотелось провести бой с Дмитрием Биволом, но его команда не будет боксировать до 2019 года.

"Может быть ждут, когда я состарюсь", - пошутил он.

Сергей Ковалев рассказал о своем отношении к Всемирной боксерской суперсерии.

"Мне это интересно. И я всех подталкиваю на это, было бы очень зрелищно посмотреть все наши поединки. Если этот турнир будет, я буду очень рад. Я бы хотел в нем поучаствовать и выиграть, потому что мир один и чемпион мира должен быть один. А на сегодняшний день их четыре. Хотелось бы стать абсолютным чемпионом", - заявил он.

В Челябинске Ковалев завтра открывает фирменный магазин, а также намерен построить школу единоборств.

"Мы официально заключили договор аренды. Идет разработка проекта. Центр будет на Энгельса, рядом с гостиницей Radisson. У нас будет не только бокс, а центр единоборств, где будут бесплатно заниматься дети", - поделился он.

Сам Сергей Ковалев в детстве занимался хоккеем, но у него украли форму и не было финансовых возможностей купить новую. После этого он занимался борьбой и авиамоделированием, но по-настоящему нашел себя в боксе.

"Хоккей мне очень нравится, даже играл в него до занятий боксом. У меня был опыт 2,5 года. Ходил в "Трактор", но у меня украли форму и не было финансовых возможностей купить новую. Я потом еще какое-то время катался на коньках, но потом пришло понимание, что хоккей не для меня. Я пробовал себя и в борьбе, и ходил в авиамодельный кружок, где собрал джип Чероки и грузовик "Урал". А потом, благодаря моему первому тренеру Сергею Новикову, я остался в боксе. Он меня туда затянул. В первое время сильно выбивались руки, потому что не умели правильно бить. Были позывы уйти, но он в нас воспитывал мужские качества. Прошло пару месяцев, и я начал жить тренировками и понял, что только бокс меня может привести к тому, чего я хочу. И сейчас понимаешь – мечты сбываются, главное мечтать", - резюмировал он.