Utair предлагает россиянам слетать домой на выборы за 499 рублей

Utair объявила о начале специальной акции на все рейсы по России. Пассажиры могут приобрести билет за 499 руб. в одну сторону и прилететь на выборы в свой родной город.



Акция действует 17 и 18 марта при покупке билетов на сайте utair.ru и в мобильном приложении Utair, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании. Продажи стартуют 16 марта в 14 часов. Количество билетов ограничено.



"Utair поможет принять участие в голосовании вместе с семьей, в родном городе и, возможно, повторит акцию к следующим выборам", — отметил президент "Utair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.



