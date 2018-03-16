Стало известно, какими таблетками массово отравились школьники в Петербурге

Стало известно, какие таблетки были причиной массового отравления школьников в Петербурге.

Напомним, все случилось 15 марта в одной из школ Приморского района. Ранее в Следственном комитете сообщили, что девочка принесла туда неустановленные таблетки, которые употребила вместе с 13-ю одноклассниками. Педагоги, увидев изменение поведения детей, вызвали медицинских работников, которые взяли у тех анализы. Позже в СМИ появилась информация, что пострадавших больше и было госпитализировано 15 человек.

"Установлено, что таблетки, которые приняли школьники, являются транквилизатором "Феназепам". В настоящее время следствие устанавливает, как препарат попал к детям", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам представителя больницы, на данный момент в учреждении остаются 11 школьников, трое из которых - в отделении реанимации.

"Состояние всех детей стабильное, в ближайшее время планируется выписка тех, кто находится не в реанимации", - отметил собеседник агентства.