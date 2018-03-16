Определились четвертьфинальные пары футбольной Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент Накануне.RU.
Пары распределились следующим образом:
"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Добавим, что сегодня также состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, где Россию представляет ФК ЦСКА.