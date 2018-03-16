Медведев сообщил о присвоении еще 19 городам статуса ТОРов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев присвоил еще 19 российским городам статус территории опережающего развития. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр, он подписал крупный пакет документов по 19 ТОРам.

В частности этот статус получили города Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).