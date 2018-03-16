Отчим убитой в Сочи 5-летней девочки арестован на два месяца

Отчим погибшей в Сочи пятилетней девочки, пропавшей во вторник и обнаруженной спустя сутки мертвой, арестован на два месяца. Об этом сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 13 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении 5-летней Вероники Т. Сообщалось, что в тот вечер девочка покинула свое место жительства в селе Бестужевском и не вернулась. С целью установления обстоятельств ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Позднее полицейские разыскали отчима ребенка, который сначала заявил об исчезновении, а затем перестал выходить на связь. Мужчина сознался в убийстве ребенка.