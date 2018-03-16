В больнице Большесосновского района вместо туалетной бумаги использовали листы с персональными данными пациентов

В туалетах Центральной районной больницы Большесосновского района Пермского края вместо туалетной бумаги использовали листки учета работы врача стоматолога с персональными данными пациентов. Об этом в своем Facebook сообщил бывший главный врач местной больницы Дмитрий Барановский, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщению главврача Большесосновской ЦРБ Светланы Рубцовой, оперативно проведен разбор данной ситуации. В отношении ответственных сотрудников будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что за аналогичное нарушение был уволен главврач Кочевской больницы, после внутренней проверки министерства здравоохранения Пермского края и уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова.

Кроме того, в своем Facebook Дмитрий Барановский раскритиковал работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Петропавловского сельского поселения.

"Не знаю в каком веке был построен деревянный ФАП Петропавловского сельского поселения, но то что он, мягко говоря, не совсем соответствует требованиям законодательства - это точно. Нет там и самого элементарного - электрокардиографа и аспирина. А про то что существует компьютер там только слышали, но никогда такое не видели. Врачи в сие заведения приезжают из Большесосновской ЦРБ очень часто, аж два раза в год, а все остальное время люди своим ходом до ЦРБ", - написал на своей странице в социальной сети бывший главврач.

В министерстве здравоохранения Пермского края корреспонденту Накануне.RU сообщили, что Петропавловский ФАП включен в план нового строительства на 2018 год.

"Врачебные выезды на ФАП осуществляются раз в квартал, чаще по необходимости. Со слов фельдшера Петропавловского ФАП Зориной А.В. гражданин Барановский зашел на ФАП сам, без предупреждения, как агитатор за одного из кандидатов в президенты. Он не осматривал наличие медицинской аппаратуры и медикаментов. Об отсутствии аспирина фельдшер не говорила, а сказала, что анальгин не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, что пользуется "Нурофеном", - сообщили в краевом минздраве.

Отметим, что ранее Дмитрий Барановский был организатором митинга "За сохранение и развитие медицинского обеспечения Уинского района". Он заявлял, что в больнице, которую он прежде возглавлял, закрывают отделения и сокращают персонал, растет кредиторская задолженность. В краевом минздраве эту информацию опровергли.