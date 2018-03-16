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16.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
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"Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
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Шарташский лесопарк, Шарташ (2018) | Фото: ОТВ

Шарташский лесопарк должен стать одним из лучших парков в Европе. Такую задачу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед директором Шарташа Артуром Зиганшиным. Победивший в конкурсе на эту должность директор ООО "АРТ-Мебель" впервые выступил в СМИ в новом качестве и на ОТВ рассказал о приоритетах: избавлении береговой линии от машин, а самого парка – от алкоголиков и "захватчиков" территории, передает корреспондент Накануне.RU.
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Конкретики в выступлении Артура Зиганшина было немного. Он показал уже известные всем с общественных слушаний слайды с входными группами, лавочками, детскими площадками, пляжем. В проект "Дирекции лесных парков" директор Шарташа пообещал внести свои коррективы.

"Входные группы - это лицо парка. Прежде всего будут сделано пять входных групп: две основные и три вспомогательные", - начал было Артур Зиганшин, но его перебили ведущиею

"Ретро, если честно… вам это нравится?" – спросили Анна Абсалямова и Павел Рубцов.

"Мне не совсем нравится, поэтому будем дорабатывать", – подчинился директор Шарташа.

Шарташский лесопарк, Шарташ(2018)|Фото: ОТВ

Территория лесопарка будет разбита на 8-10 зон, будут предусмотрены общественные пространства, детские и спортивные площадки, пляж. Алкоголики, увидев красивый парк, сами покинут его, уверен Артур Зиганшин.

"Если критическая масса хороших людей, которые правильно отдыхают в парке, преобладает, то маргинальные личности просто изживут себя в этом парке", – заверил он.

Директор Шарташа согласился с тем, что сейчас лесопарк – в весьма запущенном состоянии. Но это удастся исправить, ведь теперь территория сменила статус, став государственным учреждением, заметил Зиганшин.

Шарташский лесопарк, Шарташ(2018)|Фото: ОТВ

"В рамках этого учреждения (Шарташ получил статус "государственного бюджетного учреждения "Шарташский лесной парк", - прим. Накануне.RU) губернатором поставлена задача сделать Шарташ одним из лучших парков в Европе", – заявил Зиганшин и подчеркнул, что готов к диалогу с общественностью.

Директор лесопарка напомнил, что благоустройство будет поэтапным, но с планом работ он сам еще не знаком.

"Сейчас разрабатывается проект, я с ним еще не ознакомился, но буду вносить свои коррективы, буду привлекать общественность к этому вопросу. Есть такое понятие – соучастное проектирование, когда любой житель может внести свою лепту, и мы будем четко следовать этому принципу. Не хочется негативных активностей вокруг этого парка, поэтому я готов услышать каждого, открыт к общению", – заявил Артур Зиганшин.

Шарташский лесопарк, Шарташ(2018)|Фото: ОТВ

Единственное, что директор Шарташа дал понять четко: автомобилистам придется забыть о стоянках у озера и тем более – о мытье своих машин в водоохранной зоне.

"Машин не будет, алкаши сами уйдут, надо закрыть въезды, организовать парковки, провести ревизию земельного фонда. Будем аккуратно решать вопрос с самозахватами", – резюмировал он.

По ответам директора Шарташа на уточняющие вопросы, предыдущим высказываниям и постах в "Фейсбуке" складывается впечатление, что планы Зиганшина по благоустройству лесопарка туманны и он рассчитывает, прежде всего, на "помощь зала".

"Я уверен, что для решения всех задач по созданию современного рекреационно-оздоровительного кластера очень важно услышать и учесть мнение горожан, различных групп по интересам (любители бега, пеших прогулок и лыжного спорта, велосипедисты, клубы молодых мам, пенсионеры, краеведы и защитники наследия)", – написал он на своей странице в соцсети, призывая общественность к диалогу.

В более сложных вопросах, например, касающихся очистки озера Шарташ, Зиганшин и вовсе "плавает".

"Качество озера – очень дорогой вопрос, мы будем думать и консультироваться, пока не готов комментировать", – ответил он на вопрос ведущих.

Артур Зиганшин(2018)|Фото: facebook.com/Артур Зиганшин

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин

Тем временем экологическое состояние лесопарка должно стать ключевым моментом в обсуждении благоустройства Шарташа, считает градостроитель Марина Сахарова.

"В первую очередь важно понимание экологической безопасности Шарташа, а все эти благоустройства – это дело второго этапа. В ситуации, когда обсуждения начинаются совсем не с того конца, не совсем понятно, что это за обсуждения? Я, например, не видела при обсуждении ведущих специалистов по лесоустройству, по экологии. По моему мнению, это должно быть первоочередным, а выбор входной группы и типа покрытия должно быть уже следующим этапом", – поделилась своим мнением с Накануне Марина Сахарова.

Пока в Екатеринбурге нет практики экспертного обсуждения градостроительных проектов. Предложения, которые Марина Сахарова вносила со своими коллегами – архитекторами и строителями в проект благоустройства Шарташа, не были учтены.

"Все обоснованные предложения, которые мы вносили, по недопустимости парковки в водоохранной зоне и объекта культурного наследия, ни к чему не привели. Проект реализуется так, как и был поставлен на рельсы. Пообсуждали и пообсуждали. Пока у нас, к сожалению, обсуждения идут в таком ключе. Особых надежд от этих обсуждений у меня нет. Я предлагаю начать в городе серьезный системный разговор о лесопарках с профессиональным сообществом. Загазованность в городе и нехватка зеленых насаждений требуют комплексных решений, а не местечковых, конечно, на это можно отвлекать внимание, но вопрос так не решится", – подчеркнула градостроитель.

Шарташ, лесопарк, вход, эскиз(2018)|Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Напомним, 13 марта Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташа: вместе с 14 соперниками Артур Зиганшин боролся за эту должность в открытом конкурсе. В результате он вышел в финал и стал победителем, с ним заключен контракт сроком на один год.

Отметим также, что прошедшее в начале ферваля общественное обсуждение проекта благоустройства лесопарка вызвало немало замечаний у горожан. Жителей окрестных районов беспокоила судьба деревьев, которые, по их словам, уже начали рубить, состояние озера Шарташ и близость общественных туалетов к частным домам.

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16.03.2018 14:19 Мск | Екатеринбург | Анна Смирнова
16:19 Екб


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"Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
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