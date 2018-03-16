В Екатеринбурге пьяный пациент едва не задушил сотрудницу "скорой помощи"

В Екатеринбурге пьяный пациент напал на сотрудницу скорой медицинской помощи. В обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, ранним утром 15 марта в отдел полиции №14 поступил сигнал о причинении телесных повреждений фельдшеру "скорой помощи". Вскоре выяснилось, что женщина-медик 1994 года рождения в составе бригады прибыла на улицу Сулимова по сообщению о нетрезвом гражданине, находящемся в бессознательном состоянии. Врачи действительно обнаружили лежавшего на земле мужчину в сильном алкогольном опьянении, было принято решение доставить его в токсикологический центр.

"По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя крайне агрессивно. Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину от врача, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел. Незамедлительно на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал дебошира и доставил его и пострадавшую в территориальный отдел внутренних дел", - рассказали в МВД.

Как только 50-летний агрессор протрезвел, на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Также сотрудница "скорой" написала заявление о привлечении к уголовной ответственности своего обидчика. Сегодня, 16 марта, полицией в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 116 (Побои) и 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Сейчас проводится разбирательство.