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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Суд не удовлетворил иск "дочки" сурьмяной компании к думе Асбеста
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска ООО "Гросс" (принадлежит Национальной сурьмяной компании) к думе Асбеста. Предприятие, напомним, просило отменить поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые ограничили класс опасности и виды производств, разрешенных для размещения на площадке, принадлежащей компании.

Ранее в ходе судебного заседания истец заявлял о нарушении процедуры принятия нормативно-правового акта и проведения публичных слушаний. К тому же вместе с НСК "Гросс" настаивал на том, что решение депутатов приводит к финансовым потерям компаний - на площадке должен был появиться сурьмяной завод.

На сегодняшнем итоговом заседании отзыв озвучила представитель прокуратуры Мария Васильева. В надзорном ведомстве увидели лишь нарушение в принятии ПЗЗ: согласно Градостроительному кодексу РФ, с момента публикации объявления о публичных слушаниях до даты их проведения должно пройти не больше месяца. Администрация провела слушания позднее.

"Нарушение не является настолько существенным, чтобы признать правовой акт недействующим в целом", - сказала Васильева.

По мнению прокуратура, изменения в ПЗЗ не противоречат генплану Асбеста и Градостроительному кодексу. Что же до убытков, которые, возможно, понесли компании, то это риски ведения предпринимательской деятельности, сказала Васильева. Органы местного самоуправления не обязаны руководствоваться интересами отдельной коммерческой организации при разработке территориальных планов, заключила она.

Прокуратура рекомендовала иск отклонить. К аналогичному выводу пришел и суд: исковое заявление "Гросса" удовлетворено не было.

Андрей Самарин, председатель думы Асбеста(2018)|Фото: Накануне.RU

Спикер гордумы Андрей Самарин в беседе с Накануне.RU отметил, что решение о поправках в ПЗЗ учитывает мнение жителей, на общественных слушаниях 167 человек единогласно проголосовали за проект:

"Что бы ни говорили представители истца, в первую очередь надо учитывать мнение жителей. Что касается развития промышленности, думаю, что вместе с жителями мы найдем более технологичные производства, которые будем развивать. Нельзя относиться к нам, как к какому-то сырьевому придатку и эксплуатировать здоровье жителей. У нас достаточно вредных производств, сейчас стоит вопрос по "ФОРЭСу" (завод по производству керамических расклинивателей для нефтяных скважин, - прим.). Но там вопрос стоит не о закрытии, а именно о работе с предприятием по улучшению экологической ситуации".

Вместе с тем Самарин не исключил возможности дальнейшего сотрудничества с Национальной сурьмяной компанией. Однако, по его мнению, производство должно располагаться в максимальном отдалении от черты города.

"Самая главная ошибка сурьмяной компании - они решили, что мнением жителей можно пренебречь. Если бы они изначально вели себя иначе, шли не через административный ресурс, а через работу с населением, такой ситуации не было бы", - сказал спикер.

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16.03.2018 14:00 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:00 Екб


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Суд не удовлетворил иск "дочки" сурьмяной компании к думе Асбеста
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