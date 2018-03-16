В Саратовской области пьяный водитель, уходя от погони, протаранил автобус с детьми

Под Энгельсом водитель легкового авто врезался в автобус с детьми. ДТП произошло сегодня утром на 26 километре трассы "Энгельс-Ершов-Озинки" у села Безымянного.

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на Госавтоинспекцию, в 9 утра сотрудники ППС в ходе проведения служебной операции по выявлению нетрезвых водителей, заприметили отечественный автомобиль, который на подъезде к посту резко развернулся в обратную сторону и попытался скрыться.

В ходе непродолжительной погони, нарушитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в автобус с детьми, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Известно, что на момент ДТП в автобусе находилось 9 старшеклассников.

"В результате столкновения никто не пострадал. Водитель ВАЗ-2112 был задержал, им оказался мужчина 1985 г.р., от которого исходил запах алкоголя. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии опьянения. Составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ", – говорится в сообщении.