Ушло в суд дело о столкновении на одной из рек Ямала двух барж

В Пуровском районе ушло в суд дело судоводителя теплохода "Феникс" о столкновении двух барж, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, авария произошла около 17.15 23 октября 2017 г. В районе 255 км реки Пур судоводитель теплохода "Феникс" в составе с теплоходом "БТПС-114" и буксируемой баржей-площадкой "БП-301 № 29" не обеспечил качественное визуальное и слуховое наблюдение.

В результате произошло столкновение с баржей-площадкой "БП-301 № 29" с баржей-площадкой "СБП-106", которую вел теплоход "Колос", плывший навстречу. Повреждены несколько автомобилей и одна из барж. Общая сумма ущерба – 1 млн 200 тыс. руб. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.