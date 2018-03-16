Во Владимирской области воспитатели забыли ребенка на улице в 15-градусный мороз

Прокуратура Владимирской области начала проверку информации СМИ о ребенке, забытом на морозе после прогулки в детсаду.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, вчера вечером в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что прогулка детей в одном из детских садов Владимирской области завершилась неприятным инцидентом.

"Мальчика забыли на улице, и он на протяжении 20 минут стучался в двери заведения. Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству садика, после чего воспитатель вышла за мальчиком", - заявил в прокуратуре.

Происходящее в дошкольном учреждении заснял очевидец и передал запись в СМИ.

Изучив сообщения, прокуратура начала проверку инцидента. Специалистам предстоит выяснить, кто и при каких обстоятельствах оставил ребенка в опасности.

Отмечается, что на улице было 15 градусов мороза, и мальчик мог застудиться во время плача.