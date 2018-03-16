Работа энергетиков "МРСК Урала" с сегодняшнего дня переведена в "особый режим"

Для обеспечения максимальной надежности энергоснабжения потребителей во всех подразделениях ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в преддверии выборов президента РФ введен режим "технологической тишины", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Сообщается, что данный режим подразумевает под собой полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.

В ОАО "МРСК Урала" с 12.00 сегодняшнего дня также начал действовать "особый режим" работы. Данная мера необходима для того, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков в день выборов президента РФ на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.