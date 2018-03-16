Кабмин одобрил ужесточение ответственности авиадебоширов

Правительство РФ одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности авиадебоширов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность авиапассажирам законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте. Документ также предусматривает введение административной ответственности за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

Законопроект рассмотрен и одобрен 5 марта 2018 года на заседании Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.