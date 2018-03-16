Возбуждено дело о превышении полномочий при установке лифтов в домах Минобороны России

В Калининграде возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при исполнении госконтракта по установке лифтов в жилых домах Министерства обороны РФ.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Балтийского флота, проверка показала, что в 2015 году инспектор отдела капитального строительства Балтфлота подписывал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении в рамках государственного контракта работ по установке лифтов в трех жилых домах Минобороны России. Как отметили в надзорном ведомстве, в связи с этим подрядной организации было необоснованно перечислено более 12,5 млн руб. из федерального бюджета.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После вмешательства военной прокуратуры все выявленные нарушения были устранены, а пуско-наладочные работы выполнены подрядчиком в полном объеме.