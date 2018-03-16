Нефтеюганцы вышли протестовать против несоблюдения программы выплат субсидий молодым семьям

В Нефтеюганске у памятника первопроходцам состоялся митинг, посвященный протесту некачественной работе программы выплат субсидий молодым семьям с детьми. Организаторы уверяют, что некоторые семьи стоят в очереди за деньгами годами и выпадают из нее, так ничего и не дождавшись, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы решили выйти на пикет, потому что некоторые горожане стоят в очереди на субсидию по 6-8 лет, хотя обещали за 2-3 года дать деньги. Кто-то "выпадает" из программы, потому что им исполнилось 36 лет. По этой программе при рождении ребенка округ помогает материально. Куда бы люди ни жаловались, конструктивного диалога не получается", - рассказала Накануне.RU организатор митинга, Ольга Васильева.

По ее словам, к ней обратилась инициативная группа горожан. Васильева отвезла 80 жалоб в Москву, зарегистрировала в приемной президента. После этого югорчане решили устроить митинг, чтобы "показать себя".

"Документы я подала 5 марта, за 10 дней. От мэрии пошли отписки, что в тех или иных местах "проходят мероприятия". Позже я нашла постановление губернатора, где говорится, где именно можно проводить митинги. Заявка была на 100 человек, пришло 30. Все были с плакатами, участвовали дети и беременные. Все прошло спокойно, полицейские дежурили в стороне, никто нам не мешал, результатами мы довольны", - сказала Васильева.

После поступления жалоб в приемную президента начался сбор информации о пострадавших. Пострадавшие горожане добились встречи в режиме видеоконференции с губернатором.

"Я сама – многодетная мать, в этой программе не состою, однако имею претензии к Фонду поколений. Ранее на его тему я дважды летала в Москву. В этом году должны были быть выплаты, но в 2017 г. фонд закрыли. Столько лет программа работала, деньги поступали, но куда они "ушли"? Пусть дадут, что обещали", - сказала Васильева.