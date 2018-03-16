"Режимный объект": аэропорт Якутска, где из самолета выпали слитки, усилил меры безопасности

В аэропорту Якутска после инцидента, когда при взлете из самолета выпали драгоценные слитки, усилили безопасность, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

По его словам, усилена охрана периметра, и в целом безопасность в аэропорту усилена. "В районе ВПП никто посторонний не ходит - здесь режимный объект", - добавил источник.

Ранее "МК" сообщил, что в Якутии после инцидента с грузовым самолетом Ан-12 умами местных жителей завладела "золотая лихорадка". Люди ищут в окрестностях аэропорта драгоценные слитки. При этом еще накануне глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, заявил, что весь груз собрали и поместили на хранение.