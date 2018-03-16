В "Транснефть – Сибирь" завершился тур Международной конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти

АО "Транснефть – Сибирь" 14-15 марта 2018 года в г. Тюмени провело второй тур секции "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда" II (XIV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Свои работы в рамках секции представили 26 участников из 15 организаций системы ПАО "Транснефть". Конкурсная комиссия высоко оценила уровень работ, представленных участниками конференции. Итоги подвел председатель жюри, директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев:

"Деятельность компании "Транснефть" основана на приоритетности жизни и здоровья работников и направлена на применение предупреждающих мер, связанных с минимизацией риска возникновения аварий, на снижение негативного воздействия на окружающую среду, на рациональное использование природных ресурсов. Особое место в этой работе занимает и вовлеченность персонала всех уровней в совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасности, системой экологического и энергетического менеджмента".

Идеи, представленные на конференции, даже те, которые не были отмечены премиями, могут быть либо полностью, либо частично применены в деятельности компании. Это позволит повысить надежность и безопасность производства, достичь экономии трудовых и материальных ресурсов, механизировать и автоматизировать производственные процессы.

По решению комиссии победителем стал Андрей Шангин (АО "Транснефть – Сибирь") с работой: "Внутренняя очистка сухотрубных участков систем автоматического пожаротушения НПС". Второе место заняла Виктория Щетникова (АО "Транснефть – Западная Сибирь"), представившая доклад на тему "Режимно-технологические мероприятия при сжигании топлива в котлах для улучшения технико-экономических и экологических характеристик".

Победители второго тура примут участие в третьем туре международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть", который состоится с 28 по 31 мая 2018 года в г. Казани на базе АО "Транснефть – Прикамье".

Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.