В Шадринске под суд пойдет местный житель, купивший героин через "закладку"

В Шадринске будут судить 37-летнего местного жителя за покупку героина.

В феврале этого года злоумышленник через "закладку" купил у неустановленного лица героин массой не менее 9,30 грамм, что является крупным размером, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В момент задержания он с целью уничтожения доказательств своей преступной деятельности выбросил спичечный коробок с находящимся внутри свертком с наркотическим средством на снег, однако в ходе обследования участка местности героин был обнаружен в двух метрах от места задержания и изъят полицейскими.

Мужчина полностью признал вину, сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы.