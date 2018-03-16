Электричка столкнулась с "легковушкой" на путях Белорусского направления МЖД

Электричка столкнулась с легковым автомобилем на путях Белорусского направления Московской железной дороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления МЖД. Сообщается, что водитель "легковушки" выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом, следовавшим по маршруту "Усово-Москва". "Машинист электропоезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда и столкновения избежать не удалось. В результате машину отбросило на пути", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель остался жив. В 9.33 поезд продолжил движение по маршруту.

"В результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием от графика", - добавили в пресс-службе.