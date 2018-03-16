Погба, Гризманн и Дембеле вызваны в сборную Франции на игру с Россией

Тренерский штаб сборной Франции по футболу во главе с Дидье Дешамом определился с составом на предстоящие контрольные матчи с Колумбией и Россией.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего в команду вызваны 24 игрока.

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм" Англия), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Рафаэль Варан ("Реал" Испания), Лука Динь, Самуэль Умтити (оба - "Барселона" Испания), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Лоран Косельни ("Арсенал" Англия), Бенжамен Павар ("Штутгарт" Германия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Лукас Эрнандес ("Атлетико" Испания).

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси" Англия), Тома Лемар ("Монако"), Блез Матюиди ("Ювентус" Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед" Англия), Адриен Рабьо (ПСЖ), Корентин Толиссо ("Бавария" Германия).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Севилья" Испания), Антуан Гризманн ("Атлетико" Испания), Усман Дембеле ("Барселона" Испания), Оливье Жиру ("Челси" Англия), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед" Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флорьян Товен ("Марсель").

Напомним, Россия и Франция сыграют между собой 27 марта в Петербурге. В понедельник был объявлен состав российской команды для подготовки к этому матчу и встрече со сборной Бразилии, которая пройдет 23 марта в Москве.