В Прикамье будут мониторить рынок труда в строительстве и на транспорте

Пермскому краю понадобится много квалифицированных рабочих. Такие заявления прозвучали в ходе прошедшего накануне межведомственного заседания с участием представителей региональных минстроя, минтранса и минпромторга, передает корреспондент Накануне.RU.

«С 2018 года в Пермском крае стартует масса глобальных инвестиционных проектов. Исходя из этого нам важно на уровне минстроя, минтраса, центра занятости населения и профсоюзов выдать информацию о количестве работников, привлечённых к строительству инвестпроектов, а также максимально привлечь к реализации трудовые ресурсы Пермского края», - заявил на заседании первый зампред и министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Руководитель агентства по занятости населения Пермского края Сергей Хотеев отметил, что строительная сфера региона постоянно нуждается в кадрах. Самыми востребованными профессиями в строительстве остаются строители-монтажники (387 вакансий), рабочие-отделочники (162 вакансии), архитекторы и инженеры (6 вакансий) и другие. Кроме того, на инвестпроектах работает большое число иностранных рабочих. По данным Хотеева - заявлений о массовом высвобождении работников строительных организаций в службу занятости не поступало.

Что касается возможного высвобождения кадров в случае завершения проектов, то по мнению министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, министерствам здесь нужен постоянный мониторинг, чтобы иметь представление об объёмах высвобождения персонала. Поэтому приняли решение официально запрашивать у профсоюзов и строительных организаций персональную структуру занятости. «Самые большие риски лежат в области тех организаций, у которых есть собственные производства. Строители всегда найдут работу в отличие от работников специфических предприятий, выпускающих, например, комплектующие детали», - добавил Алексей Чибисов.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что дорожникам не хватает квалифицированных кадров, а те, что приходят после учебы, мягко говоря, не имеют соответствующих навыков для реальной работы.

Задачу профсоюзов председатель пермского крайсовпрофа Сергей Булдашев видит в прогнозировании возможности возникновения кадровых проблем на том или ином предприятии: «Тревоги, формирующиеся в трудовых коллективах, профсоюзы обязаны донести до компетентных людей», - заявил Сергей Булдашев.

При этом, все участники заседания отмечали, что в Пермском крае ситуаций с задержкой зарплат и выходом работников строительной отрасли вне графика сегодня нет. Это подтвердил и депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клипцин, добавив, что действующее законодательство Пермского края «вполне рабочее и позволяет справиться со всем объёмом предполагаемых рисков».

Решения, которые озвучил Михаил Сюткин таковы: региональным министерствам взять под контроль режим мониторинга в части передачи документации о занятости работников строительной отрасли края всем сторонам комиссии,организовать профессиональное сотрудничество со строительным факультетом ПНИПУ и сформировать программы взаимоотношений с профильными вузами и учреждениями средне-специального образования.