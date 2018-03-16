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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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В Прикамье будут мониторить рынок труда в строительстве и на транспорте
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строительство, дольщики, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

Пермскому краю понадобится много квалифицированных рабочих. Такие заявления прозвучали в ходе прошедшего накануне межведомственного заседания с участием представителей региональных минстроя, минтранса и минпромторга, передает корреспондент Накануне.RU.

«С 2018 года в Пермском крае стартует масса глобальных инвестиционных проектов. Исходя из этого нам важно на уровне минстроя, минтраса, центра занятости населения и профсоюзов выдать информацию о количестве работников, привлечённых к строительству инвестпроектов, а также максимально привлечь к реализации трудовые ресурсы Пермского края», - заявил на заседании  первый зампред и министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Руководитель агентства по занятости населения Пермского края Сергей Хотеев отметил, что строительная сфера региона постоянно нуждается в кадрах. Самыми  востребованными профессиями в строительстве остаются строители-монтажники (387 вакансий), рабочие-отделочники (162 вакансии), архитекторы и инженеры (6 вакансий) и другие. Кроме того, на инвестпроектах работает большое число иностранных рабочих. По данным  Хотеева - заявлений о массовом высвобождении работников строительных организаций в службу занятости не поступало.

строительство рабочие(2017)|Фото: Накануне.ru

Что касается возможного высвобождения кадров в случае завершения проектов, то по мнению министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, министерствам здесь нужен постоянный мониторинг, чтобы иметь представление об объёмах высвобождения персонала. Поэтому приняли решение официально запрашивать у профсоюзов и строительных организаций  персональную структуру занятости. «Самые большие риски лежат в области тех организаций, у которых есть собственные производства. Строители всегда найдут работу в отличие от работников специфических предприятий, выпускающих, например, комплектующие детали», - добавил Алексей Чибисов. 

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что дорожникам не хватает квалифицированных кадров, а те, что приходят после учебы, мягко говоря, не имеют  соответствующих навыков для реальной работы.

Задачу профсоюзов председатель пермского крайсовпрофа Сергей Булдашев видит в прогнозировании возможности возникновения кадровых проблем на том или ином предприятии:  «Тревоги, формирующиеся в трудовых коллективах, профсоюзы обязаны донести до компетентных людей», - заявил Сергей Булдашев. 

При этом, все участники заседания отмечали, что в Пермском крае ситуаций с задержкой зарплат и выходом работников строительной отрасли вне графика сегодня нет. Это подтвердил и  депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клипцин, добавив, что действующее законодательство Пермского края «вполне рабочее и позволяет справиться со всем объёмом предполагаемых рисков». 

Решения, которые озвучил  Михаил Сюткин таковы: региональным министерствам взять под контроль режим мониторинга в части передачи документации о занятости работников строительной отрасли края всем сторонам комиссии,организовать профессиональное сотрудничество со строительным факультетом ПНИПУ и сформировать программы взаимоотношений с профильными вузами и учреждениями средне-специального образования.

 

Другие новости по темам: пермский край, строительство, кадровый мониторинг, сюткин,
16.03.2018 12:11 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:11 Екб


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В Прикамье будут мониторить рынок труда в строительстве и на транспорте
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