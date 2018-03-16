Россия будет добиваться включения Родченкова в список Интерпола

Россия будет добиваться включения информатора ВАДА Григория Родченкова в список разыскиваемых по линии Интерпола.

"Представители правоохранительных органов России в Интерполе подали жалобу на это решение в апелляционном порядке, и в ближайшее время специальная комиссия международной полицейской организации вновь вернется к этому вопросу", – сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

В феврале Интерпол отказался искать Родченкова из-за политических причин.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории стал фигурантом уголовного дела в июне 2016 года. В сентябре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте.

Следствие опровергает данные, предоставленные Родченковым, который, по мнению президента России Владимира Путина, работал под контролем спецслужб США.