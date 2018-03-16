Задолженность по зарплате в Пермском крае увеличилась на 35,2%

Суммарная задолженность по зарплатам в Пермском крае по состоянию на 1 марта 2018 года сложилась в размере 12,9 млн руб. Это на 35,2% больше, по сравнению с февралем, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Перьмстата, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (47,8% от общей суммы задолженности).

Вся имеющаяся задолженность перед 968 работниками образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях.

Объем просроченной задолженности по учитываемому кругу видов экономической деятельности в 1,9 раза превышает месячный фонд оплаты труда организаций. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 13,3 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2017 году приходится 3,2 млн руб., в 2016 году – 6,2 млн руб. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,3 млн руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации восьми муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Кунгуру