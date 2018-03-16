Сергей Носов поздравил тагильскую биатлонистку Михалину Лысову со вторым "золотом" на Паралимпийских играх-2018

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил местную спортсменку Михалину Лысову со второй золотой медалью на Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

В седьмой соревновательный день Игр Лысова выиграла "золото" в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями зрения. Она преодолела дистанцию за 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха в стрельбе. "Серебро" выиграла украинка Оксана Шишкова, показавшая результат 40 минут и 31,1 секунды и допустившая один промах. "Бронзу" взяла немка Клара Клюг, прошедшая дистанцию без промахов за 41.05,9.

Таким образом, Михалина Лысова стала шестикратной чемпионкой Паралимпиад. Это уже вторая ее медаль высшей пробы на Играх в Пхенчхане.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава города поздравил воспитанницу СК "Спутник" и уроженку Нижнего Тагила.

"От лица всех тагильчан и от себя лично поздравляю Вас с победой! Желаю не менее значимых успехов в предстоящих стартах. Ваша сила воли, упорство и высочайшее мастерство стали впечатляющим примером для многих спортсменов и предметом общенациональной гордости", - отметил Сергей Носов.