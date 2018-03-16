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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
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Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


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Выборы, выборы...Общественники констатировали: В Пермском крае о выборах знают все от мала до велика
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участок голосование выборы (2015) | Фото: cheladmin.ru

Накануне в Пермском крае на заседании рабочей группы при Общественной палате, в котором приняли участие члены краевой избирательной комиссии и общественники, рассказали о  подготовке к предстоящим президентским выборам, передает корреспондент Накануне.RU.  В целом, в крае, как отмечают гражданские активисты, такой масштабной кампании по информированию о предстоящих выборах и обеспечению их легитимности еще не было. Как было признано на заседании, здесь удалось выстроить эффективный механизм взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов, общественности и штабов кандидатов по информированию населения о выборном процессе.

"У нас каждая третья рекламная поверхность занята так или иначе нашей информацией. Материалы по части заявительного порядка голосования есть везде. Пожалуй, нет в Пермском крае граждан, которые бы не знали о предстоящих 18 марта выбора", — заявил  председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Работа по информированию в крае шла сразу по нескольким направлениям: печатная продукция, рекламные баннеры, встречи в рабочих коллективах, поквартирный обход, смс-рассылки и многое другое. Всего было распространено три тиража информационных печатных материалов по 320 тысяч экземпляров в каждом, 2 млн приглашений, 1,1 млн брошюр (по числу домовладений). На встречах в трудовых коллективах о выборах и возможностях голосования рассказывали главы органов местного самоуправления совместно с представителями ТИКов и УИКов.  Напоминания о выборах 18 марта есть даже на чеках и пакетах в продуктовых магазинах.

выборы 2018, урны, герб россии(2018)|Фото:Cod59.ru

«К первым числам марта о выборах знало подавляющее большинство жителей Пермского края. Но следующие две недели все равно превратились в день сурка: выборы, выборы, выборы – о них говорили с утра до вечера . В пермском сегменте Фейсбука все ленты переполнены призывами голосовать. Надеюсь, что палку не перегнули», – отметил Николай Иванов в разговоре с журналистами, политический консультант и член прикамского регионального штаба ОНФ.

В Пермском крае многие эксперты отмечают повышенный интерес молодежи к предстоящему 18 марта голосованию на выборах президента страны.

«Я никогда раньше не видел, чтобы пермские соцсети, в первую очередь молодежные паблики, были настолько заполнены темой выборов. В начале марта активизировались и муниципальные образования Пермского края, подписчики групп в социальных сетях Кунгура, Осы, Чусового и других городов точно знают про выборы.  В сентябре прошлого года прикамская молодежь, приняла активное участие в выборах. И в этом году на участки придет немало молодых людей», – считает Михаил Мухин, член краевой Общественной палаты и директор Малой академии государственного управления Пермского края.

Еще одно новшество избирательной кампании - возможность оформить голосование по месту пребывания, как считают пермские эксперты, поможет  реализовать право на голосование значительной части граждан, которые раньше этого не делали.  Уже известно, что заявления на голосование по месту пребывания подали 127 тысяч человек - это 7 % от общего числа избирателей, зарегистрированных в регионе.

«Это те избиратели, которых мы потеряли в прошлые годы, когда по открепительным удостоверениям голосовало всего 13-15 тысяч человек. Оставшимся ста тысячам было неудобно ехать к месту регистрации для получения открепительного удостоверения. Эти люди придут на выборы, потому что уже проявили инициативу», – считает Игорь Вагин.

Много сделано и для организации контроля за чистотой голосования. Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил, что  все УИКи края оснащены камерами и  любой желающий может посмотреть онлайн, как проходит процедура голосования, а члены избиркома подсчитывают голоса. За процедурой голосования будут следить 1894 наблюдателя от Общественной палаты. В Прикамье общественники будут присутствовать на 60% участках в Перми и муниципальных центрах, охват составит практически 100% участков. Почти 50 некоммерческих организаций в регионе делегировали своих представителей в систему наблюдения за подготовкой к выборам и за ходом голосования.

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Председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников рассказал, что  в день выборов при консультативном органе будет действовать ситуационный центр, задача которого обеспечить работу «Горячей линии» (номер телефона 8 (342) 267 60 45), а также обратную связь с наблюдателями на участках.

Напомним, выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.

На пост главы государства претендуют действующий глава государства Владимир Путин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

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16.03.2018 12:08 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:08 Екб


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Выборы, выборы...Общественники констатировали: В Пермском крае о выборах знают все от мала до велика
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