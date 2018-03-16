ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой

Авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля.

Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" с 11 апреля возобновляет регулярные перелеты между Москвой и Каиром.

15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано после теракта на борту российского самолета.