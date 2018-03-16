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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Бизнесмены Советского района, пожаловавшиеся Комаровой на долги "Жилища" и "плохой инвестилимат", начали получать деньги
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

Бизнесменам Советского района, устраивавшим пикет против банкротства "Жилища" и "ухудшения инвестклимата", начали получать деньги. Для выплат округ дал властям района кредит, передает корреспондент Накануне.RU.
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Директор компании "Гранат ЛТД" Павел Антасюк отметил, что округ дал властям муниципалитета бюджетный кредит в 119 млн руб., позже выделят еще 50 млн руб.

"От нас потребовали, чтобы мы отказались от выплат неустоек: денег дали только на погашение основного долга. На сегодня 50% нам заплатили: перед моей компанией был долг в 9 млн 600 тыс. руб., заплатили 4 млн 800 тыс. руб. Сегодня деньги поступили. Остальное пообещали после заключения мировых соглашений, где мы отказывается от выплат неустоек и судебных издержек", - рассказал Накануне.RU Антасюк.

Он добавил, что деньги платят только тем организациям, которые не имеют неурегулированных разногласий с фондом.

"У некоторых организаций есть долг по аренде, несоблюдения контрактных обязательств: объекты сдали позже намеченного срока. По контракту это так, но суд не смотрит на то, что "Жилище" не оплатил работу", - сказал Антасюк.

Напомним, в конце января бизнесмены Советского района вышли на пикет. Они выступали против позиции властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем". Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве. Мероприятие бизнесмены называют акцией: два года предприниматели безрезультатно "обивали" пороги районных и окружных чиновников.

Другие новости по темам: бизнесмены, Советский район, фонд Жилище, строительство, Павел Антасюк
16.03.2018 12:04 Мск | Советский р-н | Михаил Лукашкин
14:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.02.2018 15:23 Мск
Бизнесмены Советского района встретились с замом Комаровой и разработали график решения проблем с "Жилищем" и "плохим инвестклиматом"

Ранее 09.02.2018 11:41 Мск
В Югре бизнесмены встретились с Комаровой и договорились без митингов решить проблемы ухудшения инвестклимата и фонда "Жилище"

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Бизнесмены Советского района, пожаловавшиеся Комаровой на долги "Жилища" и "плохой инвестилимат", начали получать деньги
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