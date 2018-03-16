Бизнесмены Советского района, пожаловавшиеся Комаровой на долги "Жилища" и "плохой инвестилимат", начали получать деньги

Бизнесменам Советского района, устраивавшим пикет против банкротства "Жилища" и "ухудшения инвестклимата", начали получать деньги. Для выплат округ дал властям района кредит, передает корреспондент Накануне.RU.

Директор компании "Гранат ЛТД" Павел Антасюк отметил, что округ дал властям муниципалитета бюджетный кредит в 119 млн руб., позже выделят еще 50 млн руб.

"От нас потребовали, чтобы мы отказались от выплат неустоек: денег дали только на погашение основного долга. На сегодня 50% нам заплатили: перед моей компанией был долг в 9 млн 600 тыс. руб., заплатили 4 млн 800 тыс. руб. Сегодня деньги поступили. Остальное пообещали после заключения мировых соглашений, где мы отказывается от выплат неустоек и судебных издержек", - рассказал Накануне.RU Антасюк.

Он добавил, что деньги платят только тем организациям, которые не имеют неурегулированных разногласий с фондом.

"У некоторых организаций есть долг по аренде, несоблюдения контрактных обязательств: объекты сдали позже намеченного срока. По контракту это так, но суд не смотрит на то, что "Жилище" не оплатил работу", - сказал Антасюк.

Напомним, в конце января бизнесмены Советского района вышли на пикет. Они выступали против позиции властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем". Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве. Мероприятие бизнесмены называют акцией: два года предприниматели безрезультатно "обивали" пороги районных и окружных чиновников.