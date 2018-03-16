Глава Сургута Вадим Шувалов призвал горожан принять участие в выборах президента РФ

В Сургуте все готово к выборам. 18 марта в экономической столице Югры откроется 123 избирательных участка, будут работать 19 выездных комиссий, с помощью которых проголосовать смогут пациенты медицинских стационаров и люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Также для людей с ограниченными возможностями здоровья, желающих проголосовать на избирательных участках, будет обеспечена безбарьерная среда. На всех объектах оборудованы пандусы, для слепых и слабовидящих информация о кандидатах напечатана на листовках шрифтом Брайля, для глухих и слабослышащих впервые с помощью приложений WhatsApp и Viber будет организована визуальная поддержка. Помогать пожилым и маломобильным избирателям будут волонтеры, прошедшие специальную теоретическую и практическую подготовку.

В преддверии выборов президента губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с представителями некоммерческих организаций Сургута результаты общественной приемки избирательных участков на предмет доступности для маломобильных граждан. Подготовкой муниципалитета глава региона осталась довольна.

"В Сургуте 11 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. 1838 обладают активным избирательным правом. С каждым из них представители участковой избирательной комиссии провели работу, выяснили, кто будет участвовать в выборах, к кому нужно приехать на дом. 19 избирательных комиссий будут работать в лечебных учреждениях", - сообщил глава города Вадим Шувалов.

В городской администрации позаботились и о сургутянах, постоянно проживающих на территории дачных кооперативов. В день выборов для них организовано девять специальных маршрутов от дачных кооперативов до избирательных участков.

Полицейские города уже работают в усиленном режиме. Вместе с ними охранять правопорядок в городе в день выборов готовы 200 дружинников и сотрудников ЧОП. На дорогах около мест голосования будут дежурить сотрудники ГИБДД. На всех избирательных участках уже установлены камеры видеонаблюдения и металлоискатели.

Как сообщили в УМВД России по Сургуту, во время предвыборной кампании в городе не использовались запрещенные приемы и закон о выборах не нарушался.

Вчера в своем видеообращении в соцсетях градоначальник призвал сургутян принять участие в выборах президента..

"Чтобы мы могли идти дальше, развиваться и крепнуть, нам нужно единство и сплоченность. Приходите и сделайте свой выбор!" - обратился к землякам Шувалов, оставив подпись к видеопосту "#Япойдунавыборы, потому что, простите за банальность, это важно!"