Телефон доверия. Зауральское управление ФСБ просит граждан сообщать о коррупции и угрозе терактов

Управление ФСБ России по Курганской области просит граждан сообщать о готовящихся преступлениях, о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.

Для ФСБ России важна любая информация, которая поможет предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, пресечь деятельность иностранных спецслужб, обеспечить безопасность государства и его граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Телефон доверия ФСБ работает в Кургане круглосуточно, без перерывов и выходных. В региональном управлении в любое время готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях по номеру 8 (3522) 48-24-49 либо в дежурную службу управления по телефону 48-25-70.

Гражданам, оказывающим содействие органам безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, деятельностью иностранных спецслужб и другими преступлениями, гарантируется анонимность и конфиденциальность.