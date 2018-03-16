Президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект указа, определяющего национальные цели развития России до 2024 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Данное поручение входит в утвержденный главой государства перечень по реализации послания Федеральному собранию.

"Администрации президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации, определяющего национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

Эти цели включают "увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году; повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции; снижение вдвое уровня бедности в стране; вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых; обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно; создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.

Отчет по данному поручению, согласно документу, необходимо предоставить до 15 апреля 2018 года.