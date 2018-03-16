В Челябинске "бизнесмен" соблазнял и обманывал женщин, которые брали для него кредиты

В Челябинске осудят 41-летнего южноуральца, который обманывал женщин путем мошенничества.

Злоумышленник в ноябре 2013 года познакомился с 53-летней женщиной, которой рассказал о том, что он бизнесмен и выиграл тендер на производство работ по разбору оборудования на заброшенном заводе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мужчина затуманил потерпевшей мозги, сказав, что это прибыльный бизнес и в него нужно вложить 600 тыс. рублей. Причем мошенник сказал, что возьмет на должность бригадира сына женщины.

"Поскольку сын испытывал финансовые трудности, потерпевшая захотела помочь ему получить стабильную работу и решила вложить деньги в бизнес обвиняемого, который убедил ее взять несколько кредитов в банках Челябинска и обещал самостоятельно по ним рассчитаться", - пояснили в СК.

Как только женщина взяла деньги и передала их мошеннику, он скрылся и более не выходил на связь. Также оказалось, что за плечами гражданина - две непогашенных судимости и вообще он находился в федеральном розыске за совершение подобных преступлений.

"Будучи женатым и имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, он вступал в близкие отношения с женщинами, убеждал их брать кредиты в банках, деньги забирал себе и скрывался", - отметили следователи.

Сейчас мошеннику грозит до 6 лет тюрьмы.